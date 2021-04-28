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Персональні санкції ЄС проти Росії недостатньо ефективні, - Кулеба

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 16:24
Персональні санкції ЄС проти Росії недостатньо ефективні, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз реагує на дії Росії недостатньо ефективно. Персональні санкції в цьому питанні не допомагають.

Про в ефірі програми BBC HARDtalk заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що ЄС повинна перейти до введення секторальних санкцій.

"Персональні санкції, що стали вже рутинною практикою для ЄС як реакція на дії РФ, недостатньо ефективні, тільки секторальні санкції можуть змінити ситуацію, треба бути чесними в цьому питанні", - сказав глава української дипломатії.

Раніше Кулеба закликав країни Євросоюзу розглянути можливість відключення Росії від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.

РБК-Україна писало, що анцлер Австрії Себастьян Курц виступає проти додаткових санкцій ЄС проти Росії. Він вважає, що миру без Росії не буде

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