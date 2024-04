Персона №3 у США. Хто такий Майк Джонсон і як його кар'єра залежить від допомоги Україні

При підготовці використовувалися: публікації The New York Times, CNN, AXIOS, The Washington Post, заяви Майка Джонсона, інформація з Wikipedia.

Зміст:

Юрист із провінції, ревний християнин та поборник традиційних цінностей. Біографія Джонсона

Джеймс Майкл Джонсон народився в невеликому місті Шривпорт, штату Луїзіана у 1972 році.

Закінчив середню школу у рідному місті, ступінь бакалавра бізнес-адміністрування отримав в Університеті Луїзіани.Також закінчив Юридичний центр Пола Геберта штату Луїзіана зі ступенем доктора права.

Був партнером юридичної фірми Kitchens, а також головою юридичної служби Альянсу захисту свободи – консервативний рух який виступає за заборону абортів та одностатевих шлюбів.

Також працював юридичним радником прокурора штату і представляв Луїзіану у справі про заборону одностатевих партнерств, про обмеження абортів, захищав право місцевої мережі шкіл надавати освіту з релігійним ухилом.

У 2003 і 2004 роках Джонсон написав кілька статей для луїзіанської газети, де називав гомосексуалізм "неприродним за своєю суттю" і "небезпечним способом життя".

Фото: Майк Джонсон починав кар'єру в Луїзіані (Getty Images)

За словами Майка Джонсона, що віра визначає все, що він робить. Є ревним християнином та парафіянином баптистської церкви. Разом із дружиною запустив християнський подкаст "Truth Be Told", де вони обговорюють різні питання суспільного та політичного життя з погляду віри.

Працював довіреною особою Комісії з питань етики та свободи віросповідання Південної баптистської конвенції – найбільшої та найвпливовішої протестантської організації США.

У 2015 році Джонсон заснував некомерційну юридичну службу під назвою Freedom Guard, яка представляє християнських клієнтів у судових процесах.

Робота в Палаті представників. Лідер за швидкістю кар'єри

У 2015-му Джонсон пройшов до Палати представників Луїзіани, а наступного року його обрали до Палати представників США від Республіканської партії та переобирали ще на три терміни поспіль (у 2018, 2020 та 2022 році).

Під час роботи в нижній палаті Конгресу Майк Джонсон продовжував просувати консервативні законопроєкти. Зокрема підтримував ініціативи про національну заборону абортів та покарання для лікарів, які їх роблять. Відстоював запровадження молитви учнів у державних школах. Голосував проти легалізації марихуани.

З 2021 року Джонсон обіймав посаду заступника голови Республіканської конференції Палати представників.

Восени 2023 Майк Джонсон був обраний спікером Палати представників, фактично ставши третьою персоною у владній ієрархії США.

Джонсон є першим представником Луїзіани у цьому кріслі в історії Сполучених Штатів. До того ж на момент вступу на посаду спікера він працював у Конгресі шість років і десять місяців, що є найкоротшим терміном для будь-якого члена Палати представників за останні 140 років.

Прибічник Трампа

Майк Джонсон підтримував політичний курс Дональда Трампа під час його президентства. Зокрема, виступав за указ Трампа 2017 року про заборону імміграції з кількох переважно мусульманських країн.

Був членом команди юридичного захисту Трампа під час судових процесів щодо імпічменту в Сенаті у 2019 та 2021 роках, які завершилися виправданням.

Після програшу Трампа на президентських виборах 2020 року, ставив їх результати під сумнів та намагався оскаржувати.

Як змінювалася позиція Майка Джонсона щодо України

Після початку повномасштабного вторгнення Джонсон голосував проти надання допомоги США українським Збройним силам. Так, у травні 2022 він голосував проти пакета допомоги Україні на 40 млрд доларів. Свою позицію конгресмен пояснив тим, що ці гроші краще витратити на посилення південного кордону США та інші внутрішні потреби.

"Ми не повинні відправляти ще 40 млрд доларів за кордон, коли наш власний кордон у хаосі, американські матері намагаються знайти дитячу суміш, ціни на бензин рекордно високі, а американські сім’ї намагаються звести кінці з кінцями, без достатнього контролю над тим, куди підуть гроші", - говорив Джонсон.

Проте тоді більшість Палати представників проголосувала за надання допомоги, в тому числі й республіканці. Проти були лише 57 конгресменів із 425.

Фото: у 2022 році Джонсон голосував проти підтримки України (Getty Images)

Новий великий пакет допомоги союзникам у США винесли на розгляд восени минулого року. Президент Джо Байден звернувся в американський Конгрес з запитом на виділення понад 105 мільярдів доларів для України, Ізраїля та Тайваню.

Однак запит Байдена наштовхнувся на жорсткий опір з боку республіканців в Конгресі, а саме так званих "трампістів" в Палаті представників. Тоді Майк Джонсон прямо заявляв, що не поставить на розгляд запит, оскільки республіканці хочуть, щоб президент США врегулював ситуацію на кордоні з Мексикою.

В лютому 2024 підконтрольний демократам Сенат проголосував інший законопроєкт де об'єднувалась допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню, а тема кордону не підіймалася взагалі. Однак республіканці зустріли його вороже, а спікер Палати представників Джонсон знов відмовився ставити його на голосування, доки вимоги його партії щодо кордону не будуть виконані.

Проте врешті конгресмен змінив свою думку. Після нещодавньої атаки Ірану на Ізраїль у США заговорили про важливість допомоги союзникам.

15 квітня Джонсон оголосив про внесення пакета законопроєктів, окремо щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також низки питань, пов'язаних з нацбезпекою США. В частині безпекової допомоги цей пакет є майже ідентичним тому, який ще у лютому ухвалив Сенат.

22 квітня Палата представників ухвалила ініціативу Майка Джонсона більшістю голосів, далі документ направили на розгляд у Сенат. Більше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

Джонсон під загрозою відставки

Спікер Палати представників вирішив "проштовхнути" законопроєкт попри критику радикально налаштованих однопартійців, які погрожували відправити його у відставку.

Так, Марджорі Тейлор Грін та Томас Массі заявили, що готові скликати голосування за усунення Майка Джонсона через його ініціативу щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Як писало видання CNN, Джонсону довелося поставити на карту свою роботу, пішовши на протистояння з екстремістами з Республіканської партії, які звинувачують його у зраді основ партії.

"Ера Майка Джонсона на посаді спікера закінчена. Він повинен вчинити правильно - піти у відставку і дозволити нам продовжувати роботу за встановленою процедурою. В іншому разі ми будемо змушені звільнити його", - заявила Грін.

CNN повідомило, що Майку Джонсону потрібно буде покладатися на демократів у своєму порятунку, якщо Марджорі Тейлор Грін та її прихильники здійснять свою погрозу провести голосування за звільнення.

Фото: Джонсон виступив за допомогу Україні попри загрозу відставки (president.gov.ua)

Чому cпікер Палати представників змінив свою позицію

Рішення Майка Джонсона ризикнути постом спікера заради ухвалення пакета допомоги іноземним державам видання The New York Times назвало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.

Джонсон пояснив свою зміну частково даними розвідки, які він отримав. Зокрема він переконався у думці, що Путін не зупиниться в Україні та може зазіхнути на країни Балтії.

"Історія судить нас за те, що ми робимо…Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання військової допомоги Україні зараз є критично важливим" - сказав конгресмен і додав, що "краще відправити кулі в Україну, ніж американських чоловіків".

У матеріалі NYT йдеться, що Майк Джонсон також був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими особами про масштаби страждань, яких війська РФ завдали українцям. Усе це вплинуло на почуття християнської віри Джонсона.