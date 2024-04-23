Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Процедурне голосування відкладають через скарги республіканців про те, що вони не можуть запропонувати до законопроекту свої правки.

Сенатори Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера у тому, що він фактично протягнув свій варіант законопроекту "з мінімальними дебатами і без правок".

Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".

При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.