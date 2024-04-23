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Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США

Вашингтон, Вівторок 23 квітня 2024 21:08
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Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США Ілюстративне фото: у Сенаті затягують розгляд допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Республіканці затягують процедурне голосування щодо пропозиції про кошти для відновлення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Процедурне голосування відкладають через скарги республіканців про те, що вони не можуть запропонувати до законопроекту свої правки.

Сенатори Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості Чака Шумера у тому, що він фактично протягнув свій варіант законопроекту "з мінімальними дебатами і без правок".

Лі також скаржиться, що виділення коштів для допомоги Україні є "непопулярним рішенням".

При цьому сенатор Берні Сандерс виступив проти допомоги Ізраїлю. Він не хоче, щоб США виділяли гроші на "військову машину" Ізраїлю.

Законопроект про допомогу Україні

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників США ухвалила законопроект із понад 60 млрд на допомогу Україні. Далі його направили на голосування до Сенату.

У Сенаті США розпочали розгляд ініціативи щодо України сьогодні, 23 квітня. Її хочуть об'єднати з іншими законопроектами про допомогу Ізраїлю, Тайваню та питання нацбезпеки США.

Більш детально про процес розгляду допомоги Україні в Сенаті - у матеріалі РБК-Україна.

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