Персик чи нектарин: який фрукт найкорисніший для здоров'я?

Зовні нектарини та персики дуже схожі і смакують майже однаково, але за вмістом корисних речовин між ними є різниця. Який із цих фруктів має більше вітамінів і менше цукру?
У 100 г персиків та нектарин міститься:
Велика кількість клітковини
Персики та нектарини є чудовими джерелами харчових волокон. Зокрема, вплив на організм такий:
Забезпечують організм антиоксидантами
Окислювальний стрес вважається важливим основним фактором, що сприяє розвитку кількох поширених захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та деякі види раку.
Підвищений рівень антиоксидантів у персиках сприяє захисту організму від хвороб.
Якщо вам важлива антиоксидантна дія і м’який смак, то обирайте персик. Щоб отримати більше вітаміну C, менше калорій і гладку шкірку - купуйте нектарин.
Найкраще - чергувати або поєднувати обидва для максимального різноманіття і користі.
2-4 рази на тиждень - цілком достатньо для отримання користі, не перевантажуючи організм фруктозою.
Якщо ви активно рухаєтесь, займаєшся спортом або маєте підвищену потребу в енергії - можна їсти по 1 плоду майже щодня. При проблемах з рівнем цукру в крові (предіабет, діабет) - краще обмежити споживання і поєднувати з білками або жирами (наприклад, з йогуртом, горіхами).
Як включати в раціон:
