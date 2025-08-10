UA

Персик чи нектарин: який фрукт найкорисніший для здоров'я?

Яка різниця між персиками та нектаринами (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зовні нектарини та персики дуже схожі і смакують майже однаково, але за вмістом корисних речовин між ними є різниця. Який із цих фруктів має більше вітамінів і менше цукру?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health.

Вміст вітамінів

У 100 г персиків та нектарин міститься:

  • калорій - 46 і 43
  • білок - 1 г в обох фруктах
  • вуглеводи - 9,8 г і 9,4 г
  • клітковина - 1,5 г в обох 
  • вітамін А - 24 мкг і 21 мкг
  • вітамін С - 4,1 мкг і 2,9 мкг
  • калій - 122 мкг і 131 мкг
  • ніацин - 0,8 мкг і 1,1 мкг
  • магній - 8 мкг і 8,8 мкг
  • фосфор - 22 мкг і 26 мкг

Користь для здоров'я

Велика кількість клітковини

Персики та нектарини є чудовими джерелами харчових волокон. Зокрема, вплив на організм такий:

  • покращене травлення
  • знижений артеріальний тиск
  • знижений рівень ліпідів
  • зменшення загального запалення
  • стабілізований рівень цукру в крові

Забезпечують організм антиоксидантами

Окислювальний стрес вважається важливим основним фактором, що сприяє розвитку кількох поширених захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та деякі види раку. 

Підвищений рівень антиоксидантів у персиках сприяє захисту організму від хвороб.

Що корисніше

Якщо вам важлива антиоксидантна дія і м’який смак, то обирайте персик. Щоб отримати більше вітаміну C, менше калорій і гладку шкірку - купуйте нектарин.

Найкраще - чергувати або поєднувати обидва для максимального різноманіття і користі.

Як часто їх їсти

2-4 рази на тиждень - цілком достатньо для отримання користі, не перевантажуючи організм фруктозою.

Якщо ви активно рухаєтесь, займаєшся спортом або маєте підвищену потребу в енергії - можна їсти по 1 плоду майже щодня. При проблемах з рівнем цукру в крові (предіабет, діабет) - краще обмежити споживання і поєднувати з білками або жирами (наприклад, з йогуртом, горіхами).

Як включати в раціон:

  • на сніданок - у кашу, йогурт або смузі
  • в обід - у салат (наприклад, з сиром фета або моцарелою)
  • перекус - просто свіжий фрукт
  • у десертах - печені, запечені, у випічці, але без надміру цукру

 

Здорове харчуванняЗдорова їжаФруктиЗдоров'я