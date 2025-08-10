Персик чи нектарин: який фрукт найкорисніший для здоров'я?

Вміст вітамінів

У 100 г персиків та нектарин міститься:

калорій - 46 і 43

білок - 1 г в обох фруктах

вуглеводи - 9,8 г і 9,4 г

клітковина - 1,5 г в обох

вітамін А - 24 мкг і 21 мкг

вітамін С - 4,1 мкг і 2,9 мкг

калій - 122 мкг і 131 мкг

ніацин - 0,8 мкг і 1,1 мкг

магній - 8 мкг і 8,8 мкг

фосфор - 22 мкг і 26 мкг

Користь для здоров'я

Велика кількість клітковини

Персики та нектарини є чудовими джерелами харчових волокон. Зокрема, вплив на організм такий:

покращене травлення

знижений артеріальний тиск

знижений рівень ліпідів

зменшення загального запалення

стабілізований рівень цукру в крові

Забезпечують організм антиоксидантами

Окислювальний стрес вважається важливим основним фактором, що сприяє розвитку кількох поширених захворювань, включаючи діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та деякі види раку.

Підвищений рівень антиоксидантів у персиках сприяє захисту організму від хвороб.

Що корисніше

Якщо вам важлива антиоксидантна дія і м’який смак, то обирайте персик. Щоб отримати більше вітаміну C, менше калорій і гладку шкірку - купуйте нектарин.

Найкраще - чергувати або поєднувати обидва для максимального різноманіття і користі.

Як часто їх їсти

2-4 рази на тиждень - цілком достатньо для отримання користі, не перевантажуючи організм фруктозою.

Якщо ви активно рухаєтесь, займаєшся спортом або маєте підвищену потребу в енергії - можна їсти по 1 плоду майже щодня. При проблемах з рівнем цукру в крові (предіабет, діабет) - краще обмежити споживання і поєднувати з білками або жирами (наприклад, з йогуртом, горіхами).

Як включати в раціон: