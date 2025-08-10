Персик или нектарин: какой фрукт самый полезный для здоровья?

Внешне нектарины и персики очень похожи и смакуют почти одинаково, но по содержанию полезных веществ между ними есть разница. Какой из этих фруктов имеет больше витаминов и меньше сахара?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.
В 100 г персиков и нектарин содержится:
Большое количество клетчатки
Персики и нектарины являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм такое:
Обеспечивают организм антиоксидантами
Окислительный стресс считается важным основным фактором, способствующим развитию нескольких распространенных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.
Повышенный уровень антиоксидантов в персиках способствует защите организма смертности от болезней.
Если вам важно антиоксидантное действие и мягкий вкус, то выбирайте персик. Чтобы получить больше витамина C, меньше калорий и гладкую кожуру - покупайте нектарин.
Лучше всего - чередовать или сочетать оба для максимального разнообразия и пользы.
2-4 раза в неделю - вполне достаточно для получения пользы, не перегружая организм фруктозой.
Если вы активно двигаетесь, занимаешься спортом или имеете повышенную потребность в энергии - можно есть по 1 плоду почти каждый день. При проблемах с уровнем сахара в крови (предиабет, диабет) - лучше ограничить потребление и сочетать с белками или жирами (например, с йогуртом, орехами).
Как включать в рацион:
