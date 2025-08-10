ua en ru
Персик или нектарин: какой фрукт самый полезный для здоровья?

Воскресенье 10 августа 2025 16:03
Персик или нектарин: какой фрукт самый полезный для здоровья? Какая разница между персиками и нектаринами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Внешне нектарины и персики очень похожи и смакуют почти одинаково, но по содержанию полезных веществ между ними есть разница. Какой из этих фруктов имеет больше витаминов и меньше сахара?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health.

Содержание витаминов

В 100 г персиков и нектарин содержится:

  • калорий - 46 и 43
  • белок - 1 г в обоих фруктах
  • углеводы - 9,8 г и 9,4 г
  • клетчатка - 1,5 г в обоих
  • витамин А - 24 мкг и 21 мкг
  • витамин С - 4,1 мкг и 2,9 мкг
  • калий - 122 мкг и 131 мкг
  • ниацин - 0,8 мкг и 1,1 мкг
  • магний - 8 мкг и 8,8 мкг
  • фосфор - 22 мкг и 26 мкг

Польза для здоровья

Большое количество клетчатки

Персики и нектарины являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм такое:

  • улучшенное пищеварение
  • сниженное артериальное давление
  • сниженный уровень липидов
  • уменьшение общего воспаления
  • стабилизированный уровень сахара в крови

Обеспечивают организм антиоксидантами

Окислительный стресс считается важным основным фактором, способствующим развитию нескольких распространенных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Повышенный уровень антиоксидантов в персиках способствует защите организма смертности от болезней.

Что полезнее

Если вам важно антиоксидантное действие и мягкий вкус, то выбирайте персик. Чтобы получить больше витамина C, меньше калорий и гладкую кожуру - покупайте нектарин.

Лучше всего - чередовать или сочетать оба для максимального разнообразия и пользы.

Как часто их есть

2-4 раза в неделю - вполне достаточно для получения пользы, не перегружая организм фруктозой.

Если вы активно двигаетесь, занимаешься спортом или имеете повышенную потребность в энергии - можно есть по 1 плоду почти каждый день. При проблемах с уровнем сахара в крови (предиабет, диабет) - лучше ограничить потребление и сочетать с белками или жирами (например, с йогуртом, орехами).

Как включать в рацион:

  • на завтрак - в кашу, йогурт или смузи
  • в обед - в салат (например, с сыром фета или моцареллой)
  • перекус - просто свежий фрукт
  • в десертах - печеные, запеченные, в выпечке, но без избытка сахара

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

