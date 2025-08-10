Персик или нектарин: какой фрукт самый полезный для здоровья?
Внешне нектарины и персики очень похожи и смакуют почти одинаково, но по содержанию полезных веществ между ними есть разница. Какой из этих фруктов имеет больше витаминов и меньше сахара?
Содержание витаминов
В 100 г персиков и нектарин содержится:
- калорий - 46 и 43
- белок - 1 г в обоих фруктах
- углеводы - 9,8 г и 9,4 г
- клетчатка - 1,5 г в обоих
- витамин А - 24 мкг и 21 мкг
- витамин С - 4,1 мкг и 2,9 мкг
- калий - 122 мкг и 131 мкг
- ниацин - 0,8 мкг и 1,1 мкг
- магний - 8 мкг и 8,8 мкг
- фосфор - 22 мкг и 26 мкг
Польза для здоровья
Большое количество клетчатки
Персики и нектарины являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм такое:
- улучшенное пищеварение
- сниженное артериальное давление
- сниженный уровень липидов
- уменьшение общего воспаления
- стабилизированный уровень сахара в крови
Обеспечивают организм антиоксидантами
Окислительный стресс считается важным основным фактором, способствующим развитию нескольких распространенных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.
Повышенный уровень антиоксидантов в персиках способствует защите организма смертности от болезней.
Что полезнее
Если вам важно антиоксидантное действие и мягкий вкус, то выбирайте персик. Чтобы получить больше витамина C, меньше калорий и гладкую кожуру - покупайте нектарин.
Лучше всего - чередовать или сочетать оба для максимального разнообразия и пользы.
Как часто их есть
2-4 раза в неделю - вполне достаточно для получения пользы, не перегружая организм фруктозой.
Если вы активно двигаетесь, занимаешься спортом или имеете повышенную потребность в энергии - можно есть по 1 плоду почти каждый день. При проблемах с уровнем сахара в крови (предиабет, диабет) - лучше ограничить потребление и сочетать с белками или жирами (например, с йогуртом, орехами).
Как включать в рацион:
- на завтрак - в кашу, йогурт или смузи
- в обед - в салат (например, с сыром фета или моцареллой)
- перекус - просто свежий фрукт
- в десертах - печеные, запеченные, в выпечке, но без избытка сахара
