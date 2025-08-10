Персик или нектарин: какой фрукт самый полезный для здоровья?

Внешне нектарины и персики очень похожи и смакуют почти одинаково, но по содержанию полезных веществ между ними есть разница. Какой из этих фруктов имеет больше витаминов и меньше сахара?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health .

Содержание витаминов

В 100 г персиков и нектарин содержится:

калорий - 46 и 43

белок - 1 г в обоих фруктах

углеводы - 9,8 г и 9,4 г

клетчатка - 1,5 г в обоих

витамин А - 24 мкг и 21 мкг

витамин С - 4,1 мкг и 2,9 мкг

калий - 122 мкг и 131 мкг

ниацин - 0,8 мкг и 1,1 мкг

магний - 8 мкг и 8,8 мкг

фосфор - 22 мкг и 26 мкг

Польза для здоровья

Большое количество клетчатки

Персики и нектарины являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм такое:

улучшенное пищеварение

сниженное артериальное давление

сниженный уровень липидов

уменьшение общего воспаления

стабилизированный уровень сахара в крови

Обеспечивают организм антиоксидантами

Окислительный стресс считается важным основным фактором, способствующим развитию нескольких распространенных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Повышенный уровень антиоксидантов в персиках способствует защите организма смертности от болезней.

Что полезнее

Если вам важно антиоксидантное действие и мягкий вкус, то выбирайте персик. Чтобы получить больше витамина C, меньше калорий и гладкую кожуру - покупайте нектарин.

Лучше всего - чередовать или сочетать оба для максимального разнообразия и пользы.

Как часто их есть

2-4 раза в неделю - вполне достаточно для получения пользы, не перегружая организм фруктозой.

Если вы активно двигаетесь, занимаешься спортом или имеете повышенную потребность в энергии - можно есть по 1 плоду почти каждый день. При проблемах с уровнем сахара в крови (предиабет, диабет) - лучше ограничить потребление и сочетать с белками или жирами (например, с йогуртом, орехами).

Как включать в рацион: