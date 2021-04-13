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В Персидском заливе атаке подверглось израильское грузовое судно

Новина українською → Абу-Даби, Вторник 13 апреля 2021 21:13
В Персидском заливе атаке подверглось израильское грузовое судно Фото: израильское торговое судно (twitter.com/AlArabiya)
Автор: РБК-Украина

Израильское торговое судно подверглось атаке возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По разным данным, удар был нанесен ракетой, выпущенной с иранского корабля или беспилотником.

Об этом сообщили ливанский телеканал Al Mayadeen и Al Arabiya.

По их информации, нападение на израильское судно было совершено в районе эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Отмечается, что судно принадлежит израильской компании PCC.

Как передает Al Arabiya, израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Жертв среди членов команды нет, о пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, судно было атаковано ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.

Напомним, 6 апреля в Красном море на борту иранского судна Saviz сработало взрывное устройство. Последние несколько лет судно использовалось для сопровождения грузовых кораблей.

Отметим, в марте Иран запустил ракету в израильское грузовое судно. Инцидент произошел в Аравийском море. Контейнеровоз смог продолжить свой путь в Индию.

Ранее РБК-Украина писало, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа. Судно шло под флагом Либерии.

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