У Перській затоці атаці піддалося ізраїльське вантажне судно

Ізраїльське торгове судно піддалося атаці біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). За різними даними, удар був нанесений ракетою, випущеною з іранського корабля або безпілотником.

Про це повідомили ліванський телеканал Al Mayadeen і Al Arabiya .

За їхньою інформацією, напад на ізраїльське судно було скоєно в районі емірату Фуджейра, що входить до складу ОАЕ. Відзначається, що судно належить ізраїльської компанії PCC.

Як передає Al Arabiya, ізраїльське судно прямувало з кувейтського порту Ахмаді. В результаті атаки воно "зазнало незначних пошкоджень". Жертв серед членів команди немає, про потерпілих не повідомляється.

За попередніми даними, судно було атаковане ракетою, запущеною з іранського судна або безпілотника.