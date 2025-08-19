У першому півріччі ДТЕК Енерго сплатив до бюджету понад 11 млрд грн податків

"За перше півріччя 2025 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили до бюджетів усіх рівнів 11,25 млрд грн податків. Це майже на два мільярди гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомляють у компанії.

Ці податки спрямовуються на підтримку українських захисників, громад та інших, зазначають в ДТЕК.

"У 2024 році ми перерахували до бюджетів усіх рівнів 16,9 млрд грн. Попри війну, компанія продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою, зберігає робочі місця та своєчасно виплачує зарплату працівникам", - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Він наголосив, що водночас для компанії залишається пріоритетом відновлення пошкоджених і зруйнованих обстрілами потужностей ТЕС, а також підготовка до наступного опалювального сезону.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано найбільшим платником податків серед українських компаній.