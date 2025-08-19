RU

Экономика

В первом полугодии ДТЭК Энерго уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов

Фото: ДТЭК Энерго уплатил в бюджет более 11 млрд грн налогов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В январе-июне 2025 года компания ДТЭК Энерго уплатила в бюджет более 11 млрд грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"За первое полугодие 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили в бюджеты всех уровней 11,25 млрд грн налогов. Это почти на два миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - сообщают в компании.

Налоги направляются на поддержку украинских защитников, общин и других, отмечают в ДТЕК.

"В 2024 году мы перечислили в бюджеты всех уровней 16,9 млрд грн. Несмотря на войну, компания продолжает выполнять свои обязательства перед государством, сохраняет рабочие места и своевременно выплачивает зарплату работникам", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Он подчеркнул, что в то же время для компании остается приоритетом восстановление поврежденных и разрушенных обстрелами мощностей ТЭС, а также подготовка к следующему отопительному сезону.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.

