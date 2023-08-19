Не перший випадок. Угорщина знову скасувала поїзди в та з України

Угорська залізниця повідомила про скасування трьох рейсів через нібито "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль". Це вже не перший випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як пише "Укрзалізниця", йдеться про рейси:

№6284 з Дебрецена до Мукачева;

№33 з Мукачева до Будапешта;

№6285 з Захоні до Чопа.

Зазначається, що це не перший випадок цього місяця.

"Укрзалізниця" висловила співчуття пасажирам, які наразі очікуються на рейси, попри те, що маршрути обслуговує саме угорський MAV START.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", - додала пресслужба.

Позиція Угорщини у війні

Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Угорщина зайняла неоднозначну позицію, зберігаючи тісні політичні та економічні відносини з країною-терористом.

Будапешт блокує введення деяких санкцій проти Росії, а також виділення коштів Євросоюзу для допомоги Україні. Зокрема прем'єр-міністр Віктор Орбан відомий антиукраїнськими цинічними заявами. Лише нещодавно він заявляв, що Україна нібито не може виграти війну проти Росії.