Не перший випадок. Під Куп'янськом під час обстрілу поранено фельдшера

Куп'янський район найбільше потерпає від обстрілів. Під час вчорашнього обстрілу поранення отримав фельдшер "швидкої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

За словами очільника регіону, ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківської області, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район.

"Вчора внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий", - розповів він.

До того ж в Дворічній обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих.

"Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші", - додав Синєгубов.