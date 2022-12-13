Під обстріл у Куп’янську потрапила "швидка": поранено фельдшера
У вівторок, 13 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Куп’янську (Харківська область). Поранення отримав фельдшер швидкої, яка потрапила під обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Вночі окупанти завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа на площі 400 м. кв. Будівля повністю зруйнована", - розповів він.
Крім того, за уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років.
"Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, 11 грудня, російські війська за минулу добу обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.
Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють місто Куп'янськ у Харківській області, проте загрози настання військових РФ на цьому напрямі немає.
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