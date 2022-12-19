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Не первый случай. Под Купянском во время обстрела ранен фельдшер

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Купянск, Понедельник 19 декабря 2022 08:53
Не первый случай. Под Купянском во время обстрела ранен фельдшер Фото: под Купянском во время обстрела ранен фельдшер (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Купянский район больше всего страдает от обстрелов. Во время вчерашнего обстрела ранение получил фельдшер "скорой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам главы региона, враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район.

"Вчера в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое", - рассказал он.

К тому же в Двуречной обстрелом россиян поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.

"Также в течение суток враг обстреливал районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрилеча и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, во вторник, 13 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер скорой, попавшей под обстрел.

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харков Обстріл Купянск
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