Не первый случай. Под Купянском во время обстрела ранен фельдшер
Купянский район больше всего страдает от обстрелов. Во время вчерашнего обстрела ранение получил фельдшер "скорой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По словам главы региона, враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район.
"Вчера в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое", - рассказал он.
К тому же в Двуречной обстрелом россиян поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
"Также в течение суток враг обстреливал районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрилеча и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие", - добавил Синегубов.
Как сообщалось, во вторник, 13 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Купянску (Харьковская область). Ранение получил фельдшер скорой, попавшей под обстрел.
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