ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не перший випадок. Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, загрожує 12 років в'язниці

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 18:20
Не перший випадок. Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, загрожує 12 років в'язниці Фото: ДБР встановила інші факти знущань офіцера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії в Івано-Франківській області. Було встановлено й інші випадки знущань з боку офіцера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДБР.

"Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця сьогодні з'явилося на одному з українських телеграм-каналів", - пише пресслужба.

Наразі працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини й опитують свідків, а також потерпілого. Також вдалось встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців.

В рамках ч. 5 ст. 426-1 КК України, офіцеру загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Не перший випадок. Офіцеру, який побив строковика в Івано-Франківську, загрожує 12 років в'язниці

Фото: ДБР встановила інші факти знущань офіцера (t.me/DBRgovua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що офіцера, який побив військового в Івано-Франківську, відсторонили від службових обов'язків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру