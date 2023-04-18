Не первый случай. Офицеру, избившему срочника в Ивано-Франковске, грозит 12 лет тюрьмы
Государственное бюро расследований приступило к расследованию по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Были установлены и другие случаи издевательств со стороны офицера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДБР.
"Работники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего сегодня появилось на одном из украинских телеграм-каналов", - пишет пресс-служба.
Сейчас сотрудники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части и опрашивают свидетелей, а также потерпевшего. Также удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими.
В рамках ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, офицеру грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Фото: ДБР установила другие факты издевательств офицера (t.me/DBRgovua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что офицера, избившего военного в Ивано-Франковске, отстранили от служебных обязанностей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.