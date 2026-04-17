Перший українець висадився на найсамотніший острів планети: куди і як потрапив киянин

У березні 2026 року відбулась подія, яка назавжди увійде в історію українських полярних подорожей. Киянин Вадим Івлєв висадився на один із найбільш неприступних клаптиків нашої планети.
Після майже трьох років ретельної підготовки у березні 2026 року міжнародна команда з 21 учасника (представників 10 країн) змогла висадитися на два тижні на острів Буве.
Хоча його часто називають одним із найнеприступніших куточків Землі.
Серед учасників експедиції був киянин Вадим Івлєв, який став першим українцем, чия нога торкнулася цього віддаленого суходолу.
Підтримку експедиції забезпечував данський криголам "АРГУС".
А ключовим фактором успіху став гелікоптер Airbus AS350 (без якого десантування на крижані схили острова стали б неможливі).
При цьому і екіпаж судна, і пілоти, і механіки - працювали в умовах постійного ризику, адже "вікно гарної погоди" могло зачинитися будь-якої миті.
Головна особливість острова Буве (загубленого у південній частині Атлантичного океану) - його ворожість до гостей.
Навіть корінні мешканці острова - кілька колоній пінгвінів та південні тюлені - можуть годинами чекати, допоми високий прибій дозволить їм стрибнути в воду. Більше щастить лише місцевим птахам.
Для людини ж висадка там - справжнє випробування на сміливість.
Цей вулканічний клаптик суші (сплячий вулкан висотою 780 м, останнє виверження якого було 2000 років тому), вкритий льодовиками, має репутацію місця, куди дуже складно потрапити, але звідки ще складніше - повернутися.
Його площа - 49 кв. км, причому 90% території - вкриті льодом.
Статистика щодо нього вражає:
Сьогодні Буве - це територія Норвегії (найвіддаленіше безлюдне місце на Землі, розташоване за 2600 км від Кейптауна).
Хоча в цілому у південній часті Тихого океану та зоні Антарктичної конвергенції є чотири безлюдні острови (які менш інших відчули присутність людини): Сігні, Дюсі, Херд та Буве.
Цей острів - названий на честь капітана Жана-Батиста Шарля Буве де Лозьє, який у 1739 році став першою людиною, яка побачила землю південніше Африканського та Американського материків.
Саме він привіз у Європу неймовірні на той час звістки про:
Хоча дехто й досі дивується, як капітан Буве зміг знайти цей відносно невеликий клаптик суші ще у XVIII столітті.
Примітно також, що саме його звіти підштовхнули до пошуків "Південного континенту" інших видатних мандрівників:
Усі вони шукали примарний "мис Обрізання Господня" (як назвав його сам Буве), ал не знайшли відміченої на карті точки.
Проте завдяки цим пошукам були відкриті інші антарктичні острови та, зрештою, сама Антарктида.
Побут на острові Буве, за словами учасників експедиції, був не про комфорт, а про витривалість - "на межі виживання":
Важливим аспектом у межах експедиції стала також екологічна етика.
Буве - це природний заповідник, тож експедиція вивезла назад абсолютно все, що привезла з собою (включаючи всі побутові відходи та навіть брудну воду).
Учасники експедиції виявили, що навіть безлюдні острови Антарктики та Тихого Океанів стають свідками глобальних змін (попри свою віддаленість).
Навіть там "відчувається дихання антропоцену":
Отже, експедиція 2026 року стала не лише тріумфом людського духу та логістики, але й важливим нагадуванням про те, що "на Землі майже не залишилося місць, де природа може сховатися від діяльності людини".
