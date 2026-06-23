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Перший угорський топ-чиновник піде у відставку після справи Ощадбанку

10:32 23.06.2026 Вт
2 хв
Хто може покинути свій пост в Угорщині?
aimg Олена Чупровська
Фото: генпрокурор Угорщини Габор Балінт Надь (Adrián Zoltán/24.hu)

Генпрокурор Угорщини Габор Балінт Надь може піти у відставку через скандал з "Ощадом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання HVG, яке цитує слова прем'єра Угорщини Петера Мадяра.

За словами Мадяра, для відставки генерального прокурора Угорщини - призначеного ще за часів колишнього прем'єра Віктора Орбана - не знадобиться жодних спеціальних кроків.

"Може бути пов'язано", - так прем'єр відповів на запитання журналістів про зв'язок відставки зі справою інкасаторів "Ощадбанку".

За його словами, генпрокурор незабаром сам піде з посади.

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Нагадаємо: 5 березня 2026 року угорська влада зупинила два броньовані автомобілі "Ощадбанку" поблизу Будапешта. У машинах перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота - це був звичайний рейс між австрійським Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

Семеро інкасаторів, які супроводжували вантаж, провели в кайданках понад 28 годин. Одного з них під час допитів двічі примусово вкололи - після цього йому стало зле і його відвезли до лікарні.

Як повідомляло РБК-Україна, після приходу до влади Петер Мадяр наказав негайно провести розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відомствах, причетних до справи.

Угорщина повернула Ощадбанку всі кошти й цінності в повному обсязі ще у травні 2026 року.

Тим часом нова угорська влада скасувала заборону на українські ЗМІ, яку ввели за часів Орбана у 2025 році у відповідь на обмеження угорських медіа в Україні. Рішення міністерства назвали виправленням помилки попереднього уряду.

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ОщадбанкУгорщинаПетер Мадяр