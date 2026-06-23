Первый венгерский топ-чиновник уйдет в отставку после дела с "Ощадбанком"

По словам Мадяра, для отставки генерального прокурора Венгрии - назначенного еще при бывшем премьере Викторе Орбане - не потребуется никаких специальных мер.

"Возможно, это связано", - так премьер ответил на вопрос журналистов о связи отставки с делом инкассаторов "Ощадбанка".

По его словам, генпрокурор вскоре сам уйдет с должности.

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Напомним: 5 марта 2026 года венгерские власти остановили два бронированных автомобиля "Ощадбанка" недалеко от Будапешта. В машинах перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - это был обычный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и "Ощадбанком".

Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них во время допросов дважды принудительно укололи - после этого ему стало плохо, и его отвезли в больницу.