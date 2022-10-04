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Перший транш у жовтні. У ЄС розповіли, як виплачуватимуть 5 млрд євро Україні

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Брюссель, Вівторок 04 жовтня 2022 21:11
Перший транш у жовтні. У ЄС розповіли, як виплачуватимуть 5 млрд євро Україні Фото: макрофінансова допомога від ЄС Україні надійде вже у жовтні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Анонсовану вчора фінансову допомогу від Європейської комісії для України буде виплачено кількома траншами. Перший надійде вже у жовтні.

Про це заявив виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Вчора я підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо наступної макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро. Першу частину – 2 мільярди євро – ми виплатимо до середини жовтня", - зазначив Домбровскіс.

Він також зазначив, що ЄК має намір перерахувати 3 млрд євро, що залишилися, двома траншами в листопаді і грудні за умови виконання всіх відповідних умов.

Макрофінансова допомога у розмірі 5 млрд євро буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро.

Нагадаємо, що вчора ЄС підписав меморандум про порозуміння щодо надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Перед цим уряд України схвалив залучення 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

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