Перший транш у жовтні. У ЄС розповіли, як виплачуватимуть 5 млрд євро Україні

Анонсовану вчора фінансову допомогу від Європейської комісії для України буде виплачено кількома траншами. Перший надійде вже у жовтні.

Про це заявив виконавчий заступник голови Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Вчора я підписав Меморандум про взаєморозуміння з Україною щодо наступної макрофінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро. Першу частину – 2 мільярди євро – ми виплатимо до середини жовтня", - зазначив Домбровскіс.

Він також зазначив, що ЄК має намір перерахувати 3 млрд євро, що залишилися, двома траншами в листопаді і грудні за умови виконання всіх відповідних умов.

Макрофінансова допомога у розмірі 5 млрд євро буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на пільгових умовах. Вона є другим етапом реалізації запланованої макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до 9 млрд євро.