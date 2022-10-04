Первый транш в октябре. В ЕС рассказали, как будут выплачивать 5 млрд евро Украине
Анонсированная вчера финансовая помощь от Европейской комиссии для Украины будет выплачена несколькими траншами. Первый поступит уже в октябре.
Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
"Вчера я подписал Меморандум о взаимопонимании с Украиной по поводу следующей макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Первую часть – 2 миллиарда евро – мы выплатим к середине октября", - отметил Домбровскис.
Он также отметил, что ЕК намерена перечислить оставшиеся 3 млрд евро двумя траншами в ноябре и декабре при условии выполнения всех соответствующих условий.
Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро.
Напомним, что вчера ЕС подписал меморандум о взаимопонимании касательно предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Перед этим правительство Украины одобрило привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
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