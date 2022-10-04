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Первый транш в октябре. В ЕС рассказали, как будут выплачивать 5 млрд евро Украине

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Брюссель, Вторник 04 октября 2022 21:11
Первый транш в октябре. В ЕС рассказали, как будут выплачивать 5 млрд евро Украине Фото: макрофинансовая помощь от ЕС Украине поступит уже в октябре (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Анонсированная вчера финансовая помощь от Европейской комиссии для Украины будет выплачена несколькими траншами. Первый поступит уже в октябре.

Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Вчера я подписал Меморандум о взаимопонимании с Украиной по поводу следующей макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Первую часть – 2 миллиарда евро – мы выплатим к середине октября", - отметил Домбровскис.

Он также отметил, что ЕК намерена перечислить оставшиеся 3 млрд евро двумя траншами в ноябре и декабре при условии выполнения всех соответствующих условий.

Макрофинансовая помощь в размере 5 млрд евро будет предоставлена Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Она является вторым этапом реализации запланированной макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро.

Напомним, что вчера ЕС подписал меморандум о взаимопонимании касательно предоставлении 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Перед этим правительство Украины одобрило привлечение 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

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