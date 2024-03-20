Перший транш вже перераховано: Шмигаль передав Фон дер Ляєн ухвалений український план підтримки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн передав План для Ukraine Facility, затверджений Урядом України. В межах програми ЄС перерахував перший транш в розмірі 4,5 мільярди євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Це важливий крок для впровадження реформ та фінансової стабільності на шляху України в ЄС. Очікуємо на схвалення Плану та повноцінного запуску програми Ukraine Facility, обсягом 50 млрд євро на 4 роки", - зазначає Шмигаль.
Український прем'єр висловив сподівання на підтримку комітетом держав-членів.
"Після цього новий фінансовий інструмент нарешті набере чинності. Однак Україна нагально потребує підтримки з боку своїх партнерів. Негайно", - наголосив він.
Водночас Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз перерахував перший транш в межах програми в розмірі 4,5 млрд євро.
"Причина вашого візиту до комісії - ви передаєте Український план. Це насправді ключовий момент у нашій співпраці. Ваш успіх ще більше вражає тому, що пройшло лише 19 днів, як почала діяти програма Ukraine Facility", - сказала вона під час спільного брифінгу зі Шмигалем.
Нагадаємо, 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.
Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.
Як повідомляло РБК-Україна, інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.
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