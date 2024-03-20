Первый транш уже перечислен: Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен передал План для Ukraine Facility, утвержденный Правительством Украины. В рамках программы ЕС перечислил первый транш в размере 4,5 миллиарда евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года", - отмечает Шмыгаль.
Украинский премьер выразил надежду на поддержку комитетом государств-членов.
"После этого новый финансовый инструмент, наконец, вступит в силу. Однако Украина настоятельно нуждается в поддержке со стороны своих партнеров. Немедленно", - подчеркнул он.
В то же время Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перечислил первый транш в рамках программы в размере 4,5 млрд евро.
"Причина вашего визита в комиссию - вы передаете Украинский план. Это действительно ключевой момент в нашем сотрудничестве. Ваш успех еще больше поражает потому, что прошло всего 19 дней, как начала действовать программа Ukraine Facility", - сказала она во время совместного брифинга со Шмыгалем.
Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов.
Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальную сумму - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.
Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.