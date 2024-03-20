Первый транш уже перечислен: Шмыгаль передал Фон дер Ляен принятый украинский план поддержки

"Это важный шаг для внедрения реформ и финансовой стабильности на пути Украины в ЕС. Ожидаем одобрения Плана и полноценного запуска программы Ukraine Facility, объемом 50 млрд евро на 4 года", - отмечает Шмыгаль.

Украинский премьер выразил надежду на поддержку комитетом государств-членов.

"После этого новый финансовый инструмент, наконец, вступит в силу. Однако Украина настоятельно нуждается в поддержке со стороны своих партнеров. Немедленно", - подчеркнул он.

В то же время Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перечислил первый транш в рамках программы в размере 4,5 млрд евро.

"Причина вашего визита в комиссию - вы передаете Украинский план. Это действительно ключевой момент в нашем сотрудничестве. Ваш успех еще больше поражает потому, что прошло всего 19 дней, как начала действовать программа Ukraine Facility", - сказала она во время совместного брифинга со Шмыгалем.