Перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз: Bloomberg розкрило важливу деталь

Танкер зі скрапленим газом для Індії вперше за кілька місяців вийшов із Ормузької протоки. Судно проходило маршрут із вимкненими системами відстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними систем відстеження суден, танкер "Аль-Хамра" компанії Adnoc Logistics & Services прямує до західного узбережжя Індії з вантажем СПГ на борту.

Судно перестало передавати сигнал ще 19 квітня, коли перебувало біля входу в Ормузьку протоку. Пізніше, за даними Kpler і супутникових знімків, танкер завантажив газ на експортному терміналі Abu Dhabi National Oil Co. на острові Дас у Перській затоці.

У Bloomberg зазначили, що під час завантаження та проходження Ормузу танкер не передавав своє місцезнаходження. Подібну тактику останніми місяцями використовують і інші судна, пов’язані з Adnoc.

Зокрема, компанія вже доставила аналогічні вантажі до Японії та Китаю на танкерах, які також вимикали транспондери під час проходження через небезпечну ділянку.

Ормузька протока фактично залишається зоною підвищеного ризику через напруження між США та Іраном. Через загрози безпеці більшість суден проходять маршрут із вимкненими системами відстеження.

До війни через Ормуз щодня проходили близько трьох танкерів зі скрапленим газом. Однак за останні місяці поставки з Перської затоки до Індії майже зупинилися.

За даними видання, минулого року понад половину СПГ Індія отримувала з Катару та ОАЕ. Через скорочення постачань країні довелося активніше закуповувати газ на дорожчому спотовому ринку та обмежувати поставки для окремих галузей промисловості.

Попри поступове відновлення перевезень, нинішні обсяги залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.