ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз: Bloomberg розкрило важливу деталь

08:56 24.05.2026 Нд
2 хв
Судно наважилося пройти небезпечний маршрут із вимкненими радарами
aimg Марія Науменко
Перший танкер з СПГ для Індії пройшов Ормуз: Bloomberg розкрило важливу деталь Фото: танкер зі скрапленим газом (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Танкер зі скрапленим газом для Індії вперше за кілька місяців вийшов із Ормузької протоки. Судно проходило маршрут із вимкненими системами відстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Не відповідає дійсності": Іран відповів на заяву Трампа про Ормузьку протоку

За даними систем відстеження суден, танкер "Аль-Хамра" компанії Adnoc Logistics & Services прямує до західного узбережжя Індії з вантажем СПГ на борту.

Судно перестало передавати сигнал ще 19 квітня, коли перебувало біля входу в Ормузьку протоку. Пізніше, за даними Kpler і супутникових знімків, танкер завантажив газ на експортному терміналі Abu Dhabi National Oil Co. на острові Дас у Перській затоці.

У Bloomberg зазначили, що під час завантаження та проходження Ормузу танкер не передавав своє місцезнаходження. Подібну тактику останніми місяцями використовують і інші судна, пов’язані з Adnoc.

Зокрема, компанія вже доставила аналогічні вантажі до Японії та Китаю на танкерах, які також вимикали транспондери під час проходження через небезпечну ділянку.

Ормузька протока фактично залишається зоною підвищеного ризику через напруження між США та Іраном. Через загрози безпеці більшість суден проходять маршрут із вимкненими системами відстеження.

До війни через Ормуз щодня проходили близько трьох танкерів зі скрапленим газом. Однак за останні місяці поставки з Перської затоки до Індії майже зупинилися.

За даними видання, минулого року понад половину СПГ Індія отримувала з Катару та ОАЕ. Через скорочення постачань країні довелося активніше закуповувати газ на дорожчому спотовому ринку та обмежувати поставки для окремих галузей промисловості.

Попри поступове відновлення перевезень, нинішні обсяги залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що посередники між США та Іраном працюють над меморандумом про продовження перемир’я на 60 днів та створення основи для переговорів щодо іранської ядерної програми.

За даними джерел видання, документ може передбачати часткове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, послаблення блокади іранських портів, а також поступове пом’якшення санкцій проти Тегерана в обмін на поступки Ірану у ядерному питанні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ормузька протока Іран Індія Об'єднані Арабські Емірати Близький Схід
Новини
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами