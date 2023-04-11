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Туреччина вивела в море перший у світі корабель, з якого можуть взлітати БПЛА

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Туреччина, Вівторок 11 квітня 2023 08:08
Туреччина вивела в море перший у світі корабель, з якого можуть взлітати БПЛА Фото: президент Туреччини Реджеп Ердоган (twitter/Presidency of the Republic of Türkiye)
Автор: Максим Шушко

Туреччина 10 квітня ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu на який можуть сідати безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Судно замовили ще у 2015 році. Заклали його у лютому 2018 року, а спустили на воду у квітні 2019 року. Ввести в експлуатацію його мали у 2021 році, але через пандемію коронавірусу перенесли.

У довжину корабель сягає 231 метра, а в ширину - 32 метри. Його водотоннажність – 27 436 тонн. Максимальна швидкість корабля - близько 21 вузла. Дальність плавання - 9000 морських миль, а діяти у морі він може впродовж 50 днів.

"TCG Anadolu має можливості для проведення військових операцій у кожному куточку світу. За допомогою цього корабля ми зможемо швидко перекидати війська в кризові регіони", - розповів президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Зазначається, що 70% деталей, використаних під час будівництва TCG Anadolu, виготовлені у Туреччині.

Раніше ми писали, Туреччина візьме на озброєння перший у світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.

Нагадаємо, Туреччина, 11 квітня, запустить у космос свій перший супутник спостереження власного виробництва.

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