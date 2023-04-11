Туреччина вивела в море перший у світі корабель, з якого можуть взлітати БПЛА
Туреччина 10 квітня ввела в експлуатацію свій найбільший військовий корабель TCG Anadolu на який можуть сідати безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
Судно замовили ще у 2015 році. Заклали його у лютому 2018 року, а спустили на воду у квітні 2019 року. Ввести в експлуатацію його мали у 2021 році, але через пандемію коронавірусу перенесли.
У довжину корабель сягає 231 метра, а в ширину - 32 метри. Його водотоннажність – 27 436 тонн. Максимальна швидкість корабля - близько 21 вузла. Дальність плавання - 9000 морських миль, а діяти у морі він може впродовж 50 днів.
"TCG Anadolu має можливості для проведення військових операцій у кожному куточку світу. За допомогою цього корабля ми зможемо швидко перекидати війська в кризові регіони", - розповів президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Зазначається, що 70% деталей, використаних під час будівництва TCG Anadolu, виготовлені у Туреччині.
Раніше ми писали, Туреччина візьме на озброєння перший у світі десантний корабель, призначений для розміщення бойових дронів.
Нагадаємо, Туреччина, 11 квітня, запустить у космос свій перший супутник спостереження власного виробництва.
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