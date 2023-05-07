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Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400

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Неділя 07 травня 2023 15:48
Туреччина відмовилася відправляти в Україну ЗРК С-400 Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати просили Туреччину передати ЗРК С-400 в Україну, проте Анкара відмовилася.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу Haberturk.

За його словами, Сполучені Штати "представили різні пропозиції" щодо С-400.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність і суверенітет?" - заявив Чавушоглу.

Глава МЗС заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 в Україну.

"США запитали, чи відправить Туреччина С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", - додав він.

Нагадаємо, раніше Чавушоглу заявляв, що Анкара прагне якнайшвидшого припинення російсько-української війни. Влада країни хоче повернути Росію та Україну за стіл мирних переговорів.

Також Чавушоглу заявляв, що Туреччина підтримує якнайшвидше завершення війни загарбницької Росії проти України шляхом мирних переговорів і готова сприяти цьому.

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