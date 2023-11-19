Перший сніг і деревопад. В Одесі вирує негода (фото, відео)

Сьогодні в Одесі спостерігаються шквали. Пориви вітру сягають 25-27 м/с. В Одесі оголосили другий рівень небезпеки.

За даними влади, через шквальний вітер в Одесі були повалені 55 дерев та 8 великих гілок. Інформації про пошкодження чи постраждалих немає.

Місцеві жителі у соціальних мережах публікують фото з першим снігом.

Фото: в Одесі перший сніг (t.me/OdessaDumskayaNet)

ДТЕК повідомив, що через негоду в Одеській області без світла залишилися 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Опади накрили схід, південь та частину центральних областей.

Укргідрометцентр попереджає, що 19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. На півдні Одещини та в Криму до 27 м/с.