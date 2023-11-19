Первый снег и деревопад. В Одессе бушует непогода (фото, видео)

Сегодня в Одессе наблюдаются шквалы. Порывы ветра доходят до 25-27 м/с. В Одессе объявлен второй уровень опасности.

По данным властей, из-за шквального ветра в Одессе были повалены 55 деревьев и 8 больших веток. Информации о повреждениях или пострадавших нет.

Местные жители в социальных сетях публикуют фотографии с первым снегом.

Фото: в Одессе первый снег (t.me/OdessaDumskayaNet)

ДТЭК сообщил, что из-за непогоды в Одесской области без света остались 18 тысяч домов в 47 населенных пунктах.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в части регионов Украины ожидается дождь со снегом. Осадки накрыли восток, юг и часть центральных областей.

Укргидрометцентр предупреждает, что 19 ноября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На юге Одесской области и в Крыму до 27 м/с.