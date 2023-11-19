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Сьогодні в Україні очікуються дощ із мокрим снігом. Синоптики назвали регіони

Україна, Неділя 19 листопада 2023 07:00
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Сьогодні в Україні очікуються дощ із мокрим снігом. Синоптики назвали регіони Фото: сьогодні в Україні очікується дощ із мокрим снігом, де чекати (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 19 листопада, в частині регіонів України очікуються дощі зі снігом. Щоправда, справжню зиму відчують мешканці лише частини регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень у більшості південних, центральних та східних областей помірний дощ та мокрий сніг. На решті території без опадів", - йдеться в повідомленні

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с, на Одещині вранці місцями 25-27 м/с.

Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла.

Сьогодні в Україні очікуються дощ із мокрим снігом. Синоптики назвали регіони

Увага!

19 листопада у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. Вночі 19 листопада на півдні Одещини та в Криму значний дощ.

Синоптики надали цій ситуація перший (жовтий) рівень небезпечності.

Сніг в Україні

Окрім Карпат, останніми днями сніг встиг випасти і на заході України: 17 листопада у кількох районах на Волині, а 18 листопада – у Львові, Дрогобичі та у Тернопільській області.

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