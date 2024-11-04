Перший сніг дістався Києва: у мережі публікують відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Харкові випав перший сніг, й показували, який вигляд має місто.

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