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Первый снег добрался до Киева: в сети публикуют видео

Первый осенний снег несколько отличается от зимнего (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 4 ноября, жители и гости Киева заметили первый снег, кружащийся в воздухе в некоторых районах города.

РБК-Украина рассказывает, как выглядит первый снег в столице.

Как выглядит первый снег в Киеве

Кадры с первым снегом в столице публикуют в частности местные Telegram-каналы.

"Первый снег в Киеве. В отдельных районах столицы уже джинглбелз. С первым снегом, киевляне", - говорится в сообщении "Київ ІНФО".

О том, что на улице снежит, рассказали также и в Telegram-канале "Киевский Движ".

"Первый снег пошел в Киеве. Очень мелкие белые мухи падают сейчас на Левом (берегу столицы, - Ред.)", - рассказали авторы публикации.

"На Лавине (ТРЦ "Lavina", - Ред.) пошел мокрый снег", - поделились в Telegram-канале "Левый Берег Киев".

Об осадках в столице рассказали также авторы канала "Труха Київ".

"Ого! Снегопад начинается на Позняках. Полный джингбелз", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове выпал первый снег, и показывали, как выглядит город.

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