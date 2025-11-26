Перший складаний iPhone отримає три функції, яких немає у конкурентів

Перший складаний смартфон Apple (iPhone Fold) може вийти одночасно з лінійкою iPhone 18 Pro восени 2026 року . Згідно з витоками, пристрій отримає три ключові функції, які здатні виділити його на тлі конкурентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

Перша в індустрії підекранна камера на 24 Мп

За даними дослідження JP Morgan, складаний iPhone книжкового формату буде оснащений першою в індустрії 24-мегапіксельною підекранною камерою, вбудованою у внутрішній дисплей. Для порівняння, більшість Android-розкладачок використовують підекранні модулі на 4 або 8 Мп.

Якщо інформація підтвердиться, це означатиме серйозний технологічний прорив Apple у сфері світлопропускання дисплея і якості зображення - проблему, яка досі залишалася невирішеною для інших виробників.

Apple вирішила "проблему залому" на складаному дисплеї

Що стосується екрана, джерела стверджують, що Apple змогла усунути так звану "проблему залома", характерну для більшості складаних смартфонів. Компанія нібито довго працювала над конструкцією шарніра і новим типом дисплея, щоб повністю мінімізувати видимий згин.

Китайський ресурс UDN пише, що складаний iPhone стане першим пристроєм без залома на ринку.

Найбільша батарея в історії iPhone

Істотні поліпшення очікуються і в автономності. Аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що смартфон отримає акумулятор на базі високощільних осередків.

Корейські джерела стверджують, що Apple тестує батареї ємністю від 5400 до 5800 мА/год, а інсайдер Instant Digital зазначає, що фінальний показник "точно" перевищить 5000 мА/год. Це зробить пристрій найенергоємнішим iPhone в історії - навіть більшим, ніж у iPhone 17 Pro Max (5088 мА/год).

Для порівняння:

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 4400 мА/год

Google Pixel Fold - 4821 мА/год

Honor Magic V5 - 5820 мА/год (з використанням кремній-вуглецевих осередків)

vivo X Fold 5 - 6000 мА/год (найбільший акумулятор у класі).

Характеристики дисплеїв і камери

Згідно з численними витоками, складаний iPhone отримає 7,8-дюймовий основний екран, 5,5-дюймовий зовнішній дисплей, а також Touch ID замість Face ID. Загалом пристрій оснастять чотирма камерами: фронтальною в отворі в кришці, новою підекранною 24-Мп камерою і подвійним 48-Мп модулем на задній панелі.

Очікувана ціна

Аналітик Артур Ляо з Fubon Research вважає, що вартість складаного iPhone становитиме близько 2399 доларів, а сам пристрій називатиметься iPhone Fold - саме цю назву вже активно використовують у медіа.