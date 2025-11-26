Первый складной iPhone получит три функции, которых нет у конкурентов

Первый складной смартфон Apple (iPhone Fold) может выйти одновременно с линейкой iPhone 18 Pro осенью 2026 года . Согласно утечкам, устройство получит три ключевые функции, которые способны выделить его на фоне конкурентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors , специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Первая в индустрии подэкранная камера на 24 Мп

По данным исследования JP Morgan, складной iPhone книжного формата будет оснащен первой в индустрии 24-мегапиксельной подэкранной камерой, встроенной во внутренний дисплей. Для сравнения, большинство Android-раскладушек используют подэкраные модули на 4 или 8 Мп.

Если информация подтвердится, это будет означать серьезный технологический прорыв Apple в области светопропускания дисплея и качества изображения - проблему, которая до сих пор оставалась нерешенной для других производителей.

Apple решила "проблему залома" на складном дисплее

Что касается экрана, источники утверждают, что Apple смогла устранить так называемую "проблему залома", характерную для большинства складных смартфонов. Компания якобы долго работала над конструкцией шарнира и новым типом дисплея, чтобы полностью минимизировать видимый сгиб.

Китайский ресурс UDN пишет, что складной iPhone станет первым устройством без залома на рынке.

Самая большая батарея в истории iPhone

Существенные улучшения ожидаются и в автономности. Аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что смартфон получит аккумулятор на базе высокоплотных ячеек.

Корейские источники утверждают, что Apple тестирует батареи емкостью от 5400 до 5800 мА/ч, а инсайдер Instant Digital отмечает, что финальный показатель "точно" превысит 5000 мА/ч. Это сделает устройство самым энергоемким iPhone в истории - даже больше, чем у iPhone 17 Pro Max (5088 мА/ч).

Для сравнения:

Samsung Galaxy Z Fold 7 - 4400 мА/ч

Google Pixel Fold - 4821 мА/ч

Honor Magic V5 - 5820 мА/ч (с использованием кремний-углеродных ячеек)

vivo X Fold 5 - 6000 мА/ч (самый большой аккумулятор в классе).

Характеристики дисплеев и камеры

Согласно многочисленным утечкам, складной iPhone получит 7,8-дюймовый основной экран, 5,5-дюймовый внешний дисплей, а также Touch ID вместо Face ID. Всего устройство оснастят четырьмя камерами: фронтальной в отверстии в крышке, новой подэкранной 24-Мп камерой и двойным 48-Мп модулем на задней панели.

Ожидаемая цена

Аналитик Артур Ляо из Fubon Research считает, что стоимость складного iPhone составит около 2399 долларов, а само устройство будет называться iPhone Fold - именно это название уже активно используют в медиа.