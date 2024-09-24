Перший рівень небезпеки. На один з облцентрів України насувається негода

Чи прийдуть в Україну холоди найближчим часом

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха пояснила, що це пов'язано зі зміною напрямку вітру (з північного або північно-східного на південний або південно-східний).

Звісно, зараз триває вже третя декада вересня, тож ночі стали відчутно прохолоднішими.

Так, найближчими днями нічні температури у більшості регіонів очікуються у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).

Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.

Проте сильних холодів і заморозків українцям найближчим часом очікувати не варто, хоча у деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі та грози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.