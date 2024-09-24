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Первый уровень опасности. На один из облцентров Украины надвигается непогода

В одной из областей Украины могут быть грозы, шквалы и град (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жителей одного из регионов Украины предупреждают о вероятности опасных метеорологических явлений - гроз, шквалов и даже града.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского регионального центра гидрометеорологии в Facebook.

К чему готовиться жителям Львовской области

Согласно информации синоптиков, в среду, 25 сентября, на территории Львовской области возможны грозы.

Днем возможны шквалы (резкое усиление скорости ветра в течение короткого промежутка времени) 15-20 м/с, а также град.

В городе Львов эксперты также прогнозируют возможные грозы, шквал и град.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в центре гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Какие температуры прогнозируют жителям региона

Согласно информации Львовского регионального центра гидрометеорологии, на протяжении текущей недели ночные температуры во Львовской области - до 16 градусов выше нуля.

Днем воздух будет прогреваться до 21-27 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды на текущую неделю (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

В среду, 25 сентября, погоду во Львовской области определит прохождение атмосферных фронтов с запада.

"Облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди. Грозы, днем местами град. Ночью и утром слабый туман", - рассказали украинцам.

Ветер ожидается юго-восточный - с переходом на юго-западный, днем местами шквалы. Температура ночью: 10-15°С, днем: 19-24°С.

В городе Львов:

  • температура ночью: 12-14°С
  • температура днем: 21-23°С

Придут ли в Украину холода в ближайшее время

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень. Тем временем, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха объяснила, что это связано с изменением направления ветра (с северного или северо-восточного на южный или юго-восточный).

Конечно, сейчас длится уже третья декада сентября, так что ночи стали ощутимо прохладнее.

Так, в ближайшие дни ночные температуры в большинстве регионов ожидаются в пределах 7-14 градусов Цельсия (в южной части Украины в ночные часы могут фиксировать до 17 градусов выше нуля).

Тем временем, в Карпатах ночью температуры могут быть существенно ниже - до 4-9°C.

Однако сильных холодов и заморозков украинцам в ближайшее время ожидать не стоит, хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

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