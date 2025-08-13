Перший рівень - у космосі. США розкрили нові подробиці про систему ПРО "Золотий купол"

Слайди з тегом "Робіть швидко, думайте масштабно!" були представлені 3 тисячам підрядникам оборонної галузі в Гантсвіллі, штат Алабама, та розкривають безпрецедентну складність системи, яка стикається з амбітним терміном виконання до 2028 року.

Вартість системи оцінюється в 175 млрд доларів, але слайди показують, що над базовою архітектурою проекту все ще висить невизначеність, оскільки кількість пускових установок, перехоплювачів, наземних станцій та ракетних майданчиків, необхідних для системи, ще не визначена.

"У них багато грошей, але вони ще не мають цільової оцінки того, скільки це коштуватиме", - сказав один із американських чиновників.

Наразі Конгрес виділив 25 млрд доларів на "Золотий купол" у законопроекті Трампа про податки та витрати, прийнятому в липні. Ще 45,3 млрд доларів виділено на систему ПРО у президентському бюджетному запиті на 2026 рік.

Зазначається, що архітектура системи складається з чотирьох шарів: космічного зондування та цілевказівки для попередження та відстеження ракет, а також "протиракетної оборони" та трьох наземних шарів, що складаються з ракетних перехоплювачів, радіолокаційних установок та потенційно лазерів.

Одним із сюрпризів стали перехоплювачі нового покоління від Lockheed Martin, які будуть частиною "верхнього шару" поряд із системами Aegis.

Пентагон заявив, що збирає інформацію "від промисловості, академічних кіл, національних лабораторій та інших урядових установ для підтримки "Золотого куполу". Одна з ключових цілей нової системи ПРО – збивати цілі під час їх "фази розгону", повільного та передбачуваного підйому ракети крізь земну атмосферу.