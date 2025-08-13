Первый уровень - в космосе. США раскрыли новые подробности о системе ПРО "Золотой купол"

Инновационная система противоракетной обороны "Золотой купол" в США будет иметь четыре уровня - один спутниковый и три наземных, с 11 батареями малой дальности, которые будут расположены по всей территории США, в том числе на Аляске и на Гавайях.
Слайды с тегом "Делайте быстро, думайте масштабно!" были представлены 3 тысячам подрядчикам оборонной отрасли в Гантсвилле, штат Алабама, и раскрывают беспрецедентную сложность системы, которая сталкивается с амбициозным сроком выполнения до 2028 года.
Стоимость системы оценивается в 175 млрд долларов, но слайды показывают, что над базовой архитектурой проекта все еще висит неопределенность, поскольку количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок, необходимых для системы, еще не определено.
"У них много денег, но они еще не имеют целевой оценки того, сколько это будет стоить", - сказал один из американских чиновников.
Сейчас Конгресс выделил 25 млрд долларов на "Золотой купол" в законопроекте Трампа о налогах и расходах, принятом в июле. Еще 45,3 млрд долларов выделено на систему ПРО в президентском бюджетном запросе на 2026 год.
Отмечается, что архитектура системы состоит из четырех слоев: космического зондирования и целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также "противоракетной обороны" и трех наземных слоев, состоящих из ракетных перехватчиков, радиолокационных установок и потенциально лазеров.
Одним из сюрпризов стали перехватчики нового поколения от Lockheed Martin, которые будут частью "верхнего слоя" наряду с системами Aegis.
Пентагон заявил, что собирает информацию "от промышленности, академических кругов, национальных лабораторий и других правительственных учреждений для поддержки "Золотого купола". Одна из ключевых целей новой системы ПРО - сбивать цели во время их "фазы разгона", медленного и предсказуемого подъема ракеты сквозь земную атмосферу.
"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.
Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.
По данным Reuters, сеть может состоять из 400-1000 спутников для обнаружения запусков и примерно 200 боевых аппаратов для поражения ракет в воздухе.
Среди компаний, претендующих на участие в проекте, называли SpaceX Илона Маска, Palantir и Anduril. При этом SpaceX не будет заниматься разработкой вооружения, а только технической инфраструктурой.
В мае Трамп объявил, что система ПРО "Золотой купол" обойдется в 175 млрд долларов, и одобрил выделение первого транша.