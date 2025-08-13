Перший рівень - у космосі. США розкрили нові подробиці про систему ПРО "Золотий купол"
Інноваційна система протиракетної оборони "Золотий купол" у США матиме чотири рівні – один супутниковий і три наземні, з 11 батареями малої дальності, що будуть розташовані по всій території США, зокрема й на Алясці і на Гаваях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Слайди з тегом "Робіть швидко, думайте масштабно!" були представлені 3 тисячам підрядникам оборонної галузі в Гантсвіллі, штат Алабама, та розкривають безпрецедентну складність системи, яка стикається з амбітним терміном виконання до 2028 року.
Вартість системи оцінюється в 175 млрд доларів, але слайди показують, що над базовою архітектурою проекту все ще висить невизначеність, оскільки кількість пускових установок, перехоплювачів, наземних станцій та ракетних майданчиків, необхідних для системи, ще не визначена.
"У них багато грошей, але вони ще не мають цільової оцінки того, скільки це коштуватиме", - сказав один із американських чиновників.
Наразі Конгрес виділив 25 млрд доларів на "Золотий купол" у законопроекті Трампа про податки та витрати, прийнятому в липні. Ще 45,3 млрд доларів виділено на систему ПРО у президентському бюджетному запиті на 2026 рік.
Зазначається, що архітектура системи складається з чотирьох шарів: космічного зондування та цілевказівки для попередження та відстеження ракет, а також "протиракетної оборони" та трьох наземних шарів, що складаються з ракетних перехоплювачів, радіолокаційних установок та потенційно лазерів.
Одним із сюрпризів стали перехоплювачі нового покоління від Lockheed Martin, які будуть частиною "верхнього шару" поряд із системами Aegis.
Пентагон заявив, що збирає інформацію "від промисловості, академічних кіл, національних лабораторій та інших урядових установ для підтримки "Золотого куполу". Одна з ключових цілей нової системи ПРО – збивати цілі під час їх "фази розгону", повільного та передбачуваного підйому ракети крізь земну атмосферу.
Що раніше було відомо про "Золотий купол"
"Золотий купол" – це амбітна американська оборонна програма, яка передбачає створення космічної системи раннього виявлення та знищення ворожих ракет ще до того, як вони подолають значну частину траєкторії.
Йдеться про запуск на орбіту сотень супутників-датчиків для спостереження, а також бойових супутників із лазерами чи ракетним озброєнням для перехоплення цілей.
За даними Reuters, мережа може складатися з 400-1000 супутників для виявлення запусків і приблизно 200 бойових апаратів для ураження ракет у повітрі.
Серед компаній, які претендують на участь у проекті, називали SpaceX Ілона Маска, Palantir і Anduril. Водночас SpaceX не займатиметься розробкою озброєння, а лише технічною інфраструктурою.
У травні Трамп оголосив, що система ПРО "Золотий купол" обійдеться у 175 млрд доларів, і схвалив виділення першого траншу.