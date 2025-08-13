ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Первый уровень - в космосе. США раскрыли новые подробности о системе ПРО "Золотой купол"

Среда 13 августа 2025 09:00
UA EN RU
Первый уровень - в космосе. США раскрыли новые подробности о системе ПРО "Золотой купол" Фото: США раскрыли новые подробности о системе ПРО "Золотой купол" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Инновационная система противоракетной обороны "Золотой купол" в США будет иметь четыре уровня - один спутниковый и три наземных, с 11 батареями малой дальности, которые будут расположены по всей территории США, в том числе на Аляске и на Гавайях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Слайды с тегом "Делайте быстро, думайте масштабно!" были представлены 3 тысячам подрядчикам оборонной отрасли в Гантсвилле, штат Алабама, и раскрывают беспрецедентную сложность системы, которая сталкивается с амбициозным сроком выполнения до 2028 года.

Стоимость системы оценивается в 175 млрд долларов, но слайды показывают, что над базовой архитектурой проекта все еще висит неопределенность, поскольку количество пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных площадок, необходимых для системы, еще не определено.

"У них много денег, но они еще не имеют целевой оценки того, сколько это будет стоить", - сказал один из американских чиновников.

Сейчас Конгресс выделил 25 млрд долларов на "Золотой купол" в законопроекте Трампа о налогах и расходах, принятом в июле. Еще 45,3 млрд долларов выделено на систему ПРО в президентском бюджетном запросе на 2026 год.

Отмечается, что архитектура системы состоит из четырех слоев: космического зондирования и целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также "противоракетной обороны" и трех наземных слоев, состоящих из ракетных перехватчиков, радиолокационных установок и потенциально лазеров.

Одним из сюрпризов стали перехватчики нового поколения от Lockheed Martin, которые будут частью "верхнего слоя" наряду с системами Aegis.

Пентагон заявил, что собирает информацию "от промышленности, академических кругов, национальных лабораторий и других правительственных учреждений для поддержки "Золотого купола". Одна из ключевых целей новой системы ПРО - сбивать цели во время их "фазы разгона", медленного и предсказуемого подъема ракеты сквозь земную атмосферу.

Что ранее было известно о "Золотом куполе"

"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.

По данным Reuters, сеть может состоять из 400-1000 спутников для обнаружения запусков и примерно 200 боевых аппаратов для поражения ракет в воздухе.

Среди компаний, претендующих на участие в проекте, называли SpaceX Илона Маска, Palantir и Anduril. При этом SpaceX не будет заниматься разработкой вооружения, а только технической инфраструктурой.

В мае Трамп объявил, что система ПРО "Золотой купол" обойдется в 175 млрд долларов, и одобрил выделение первого транша.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Золотое
Новости
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, - CNN
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия