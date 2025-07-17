Перший крок зроблено: Зеленський анонсував подальше переформатування влади

За його словами, новопризначеним урядовцям необхідно вже сьогодні починати виконувати визначені завдання.

"Завтра продовжимо переформатуванням сектору безпеки. В понеділок оновимо корпус української дипломатії - разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - написав Зеленський.

Він також заявив, що вже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО.

Зміни в уряді

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та складу його уряду. Днем раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення виконавчої влади й запропонував призначити прем’єр-міністром Юлію Свириденко, яка з 2021 року обіймає посаду першої віцепрем’єрки та міністра економіки.

Сьогодні ж Верховна Рада підтримала призначення Свириденко на посаду прем'єра, а також нардепи вже проголосували за призначення нових міністрів.