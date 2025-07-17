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Андрій Сибіга зберіг посаду очільника МЗС в оновленому Кабміні

Четвер 17 липня 2025 15:49
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Андрій Сибіга зберіг посаду очільника МЗС в оновленому Кабміні Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

Андрій Сибіга продовжить роботу на посаді міністра закордонних справ України. Верховна рада ухвалила відповідне рішення 17 липня на тлі перестановок у Кабміні.

Докладніше про перепризначення очільника МЗС – в матеріалі РБК-Україна.

Сибіга залишається в МЗС

Парламент підтримав кандидатуру Андрія Сибіги на посаді керівника Міністерства закордонних справ України. Тож очільник відомства продовжить свою роботу в оновленому Кабміні прем'єрки Юлії Свириденко.

За це рішення проголосувало 271 народних депутатів.
Андрій Сибіга зберіг посаду очільника МЗС в оновленому Кабміні

Зауважимо, що згідно з процедурою, подання на призначення міністра закордонних справ, як і міністра оборони, вніс у Раду президент Володимир Зеленський. Тоді як кандидатури більшості міністрів пропонує прем'єр.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Іванович Сибіга народився у 1975 році на Тернопільщині у місті Зборів. Здобув освіту у Львівському університеті – вивчав міжнародні відносини та правознавство.

Кар'єру в МЗС розпочав ще наприкінці 90-х і з того часу пройшов шлях від аташе до міністра.

Працював у посольстві України в Польщі, а згодом обіймав високі посади в МЗС, зокрема був директором консульської служби Міністерства закордонних справ України.

З 2016 до 2021 року очолював українське посольство в Туреччині. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла з 2017 року.

Після повернення в Україну став заступником керівника Офісу президента, відповідав за зовнішню політику і стратегічні партнерства.

У 2024-му його призначили першим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, а вже у вересні того ж року – очільником МЗС України.

Перестановки в Кабміні

16 липня 2025 Верховна рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд. Його каденція стала найдовшою в історії незалежної України.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність оновлення виконавчої влади та запропонував очолити Кабмін Юлії Свириденко, яка обіймала посаду першої віцепрем'єрки та міністра економіки з 2021 року.

В рамках перезавантаження уряду було запропоновано реорганізувати низку міністерств та призначити нових очільників у кілька відомств. Втім Міністерства закордонних справ кадрові зміни не торкнулись.

Більше про перестановки в Кабміні можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Кабінет Міністрів України МЗС України Андрій Сибіга
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