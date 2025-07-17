Первый шаг сделан: Зеленский анонсировал дальнейшее переформатирование власти

Президент Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку нового Кабинета министров и анонсировал дальнейшие изменения во власти.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
По его словам, новоназначенным чиновникам необходимо уже сегодня начинать выполнять определенные задачи.
"Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения", - написал Зеленский.
Он также заявил, что уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО.
Напомним, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и состава его правительства. Днем ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил назначить премьер-министром Юлию Свириденко, которая с 2021 года занимает должность первого вице-премьера и министра экономики.
Сегодня же Верховная Рада поддержала назначение Свириденко на должность премьера, а также нардепы уже проголосовали за назначение новых министров.
В частности, Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины, а Андрей Сибига снова стал главой Министерства иностранных дел.
Больше о перестановках в Кабмине можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.
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