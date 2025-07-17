Первый шаг сделан: Зеленский анонсировал дальнейшее переформатирование власти

В частности, Денис Шмыгаль теперь возглавляет Министерство обороны Украины, а Андрей Сибига снова стал главой Министерства иностранных дел.

Больше о перестановках в Кабмине можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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