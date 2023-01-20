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Перший крок зроблено: Резніков анонсував навчання українських військових на Leopard 2

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ряд країн погодились почати навчальні місії для українських військових по керуванню танками Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

Напередодні переговорів у форматі "Рамштайн", які відбулись у Німеччині 20 січня, ряд країн погодились тренувати українських військових.

За словами Резнікова, домовленість була досягнута завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо Leopard та Британії щодо Challenger.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2", - сказав міністр.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Більш детально про можливі постачання німецьких "Леопардів" Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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