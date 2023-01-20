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Первый шаг сделан: Резников анонсировал обучение украинских военных на Leopard 2

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ряд стран согласились начать обучающие миссии для украинских военных по управлению танками Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Украины Алексея Резникова.

В преддверии переговоров в формате "Рамштайн", которые состоялись в Германии 20 января, ряд стран согласились тренировать украинских военных.

По словам Резникова, договоренность была достигнута благодаря "танковым" инициативам - Польше по Leopard и Британии по Challenger.

"Имеем прорыв - это возможность для стран, которые владеют Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю.Потому что первый шаг сделан: начнем учебные украинские экипажи программы на Leopard 2", - сказал министр.

Напомним, во время Всемирного экономического форума канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, но заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину.

Более подробно о возможных поставках немецких "Леопардов" Украине можете узнатьв материале РБК-Украина.

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