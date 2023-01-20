Перший крок зроблено: Резніков анонсував навчання українських військових на Leopard 2

Ряд країн погодились почати навчальні місії для українських військових по керуванню танками Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні українських екіпажів програми на Leopard 2", - сказав міністр.

За словами Резнікова, домовленість була досягнута завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо Leopard та Британії щодо Challenger.

Напередодні переговорів у форматі "Рамштайн", які відбулись у Німеччині 20 січня, ряд країн погодились тренувати українських військових.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Більш детально про можливі постачання німецьких "Леопардів" Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.