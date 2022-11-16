Крок до покарання. У Раді привітали рішення Чехії щодо режиму Росії

Росія щодня закріплює за собою статус терористичного режиму. Визнання цього, є першим кроком до покарання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Слуга Народу".

"Агресор щодня закріплює цей статус вбивством цивільних та руйнуванням мирних міст України. Якщо хтось вчиняє як терорист, то він - терорист. Саме таким є режим Путіна (Володимир Путін, президент Росії, - ред.), саме такою є Росія. Визнання цього - уже перший крок до покарання, а воно буде обов’язково - за всі злочини, що вчинила Росія у цій руйнівній війні!", - заявив Корнієнко.