Перший крок. ЄС потрібна додаткова робота для обмеження цін на нафту з РФ

Зазначимо, що сьогодні Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України. Він, зокрема, включає обмеження ціни на нафту, яке вже передбачили країни G7.

При цьому Reuters з посиланням на чиновників, які говорили на умовах анонімності, повідомляє, що багато деталей щодо обмеження ціни ще належить узгодити, включаючи фактичний механізм ціноутворення. Це означає, що рішення ЄС є скоріше першим кроком до запровадження нафтового ліміту, а не його фактичного впровадження.

"Потрібні ще дискусії щодо того, як буде встановлюватися ціноутворення", - сказали чиновники.

Вони додали, що існує "деякий тиск часу", щоб опрацювати більш детальній підхід порівняно з попередньо узгодженою ЄС загальною забороною для європейських фірм надавати страхові та банківські послуги для поставок російської нафти, яка інакше почала б діяти з грудня.