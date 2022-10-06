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Первый шаг. ЕС требуется дополнительная работа для ограничения цен на нефть из РФ

Фото: ЕС требуется дополнительная работа для ограничения цен на нефть из РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Странам Европейского Союза и G7 необходимо проработать детали, прежде чем ограничение цены на поставку российской нефти в третьи страны вступит в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что сегодня Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России из-за ее агрессии против Украины. Он, в частности, включает в себя ограничение цены на нефть, которое уже предусмотрели страны G7.

При этом Reuters со ссылкой на чиновников, которые говорили на условиях анонимности, сообщает, что многие детали по ограничению цены еще предстоит согласовать, включая фактический механизм ценообразования. Это означает, что решение ЕС является первым шагом к введению нефтяного лимита, а не его фактического внедрения.

"Нужны еще дискуссии по поводу того, как будет устанавливаться ценообразование", - сказали чиновники.

Они добавили, что существует "некоторое давление времени", чтобы проработать более детальный подход по сравнению с предварительно согласованным ЕС общим запретом для европейских фирм предоставлять страховые и банковские услуги по поставкам российской нефти, которая иначе начала бы действовать с декабря.

По мнению эксперта, после введения таких санкций объем продаваемой Россией нефти может не сильно сократиться, но доход от этого должен снизиться существенно.

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