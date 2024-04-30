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Перший в Києві. Міноборони заявило про відкриття нового Центр рекрутингу до ЗСУ

Ілюстративне фото: у Києві відкрили центр рекрутингу до армії (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні відкрили черговий Центр рекрутингу української армії, який розташований у Києві. Він став вже 18-м в країні та першим у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Адреса цього київського Центру рекрутингу до ЗСУ: проспект Повітряних сил, 41, (Центр надання адміністративних послуг міста Солом'янського району столиці).

За словами заступниці глави Міноборони Наталії Калмикової, попри те, що деякі Центри працюють лише кілька тижнів, відомство вже має "оптимістичні результати".

"Понад 2 600 звернень та майже 400 осіб на різних етапах рекрутингу. Інтерес громадян до служби в армії зростає щодня" - зазначила вона.

Більше інформації та перелік доступних вакансій можна знайти на порталі Центру за цим посиланням.

Рекрутинг до ЗСУ

Раніше повідомлялося, що кілька місяців тому Міноборони запустило рекрутинг до армії. У його рамках чоловіки та жінки зможуть знайти відповідну вакансію та долучитися до війська. Так, зокрема, громадяни мають можливість особисто обрати ту професію в армії, яку вони самі хочуть.

Нагадаємо, що Центри, зокрема, надають консультативно-інформаційні послуги. Повістки там вручати не будуть.

Додамо, нещодавно в Міноборони повідомили про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, що складається з чотирьох головних етапів.

Також повідомлялося, що МОУ хоче у I півріччі 2024 року відкрити 27 Центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

Детальніше про рекрутинг української армії можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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