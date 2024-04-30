Первый в Киеве. Минобороны заявило об открытии нового Центра рекрутинга в ВСУ

В Украине открыли очередной Центр рекрутинга украинской армии, расположенный в Киеве. Он стал уже 18-м в стране и первым в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Адрес этого киевского Центра рекрутинга в ВСУ: проспект Воздушных сил, 41 (Центр предоставления административных услуг города Соломенского района столицы).
По словам заместителя главы Минобороны Натальи Калмыковой, несмотря на то, что некоторые Центры работают всего несколько недель, у ведомства уже есть "оптимистические результаты".
"Более 2600 обращений и почти 400 человек на разных этапах рекрутинга. Интерес граждан к службе в армии растет ежедневно" - отметила она.
Больше информации и перечень доступных вакансий можно найти на портале Центра по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в армию. В его рамках мужчины и женщины смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии. Так, в частности, граждане имеют возможность лично выбрать ту профессию в армии, которую они сами хотят.
Напомним, что Центры, в частности, предоставляют консультативно-информационные услуги. Повестки там вручать не будут.
Добавим, недавно в Минобороны сообщили о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, состоящего из четырех главных этапов.
Также сообщалось, что МОУ хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.
Подробнее о рекрутинге украинской армии можно узнать в материале РБК-Украина.
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