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Первый в Киеве. Минобороны заявило об открытии нового Центра рекрутинга в ВСУ

Иллюстративное фото: в Киеве открыли центр рекрутинга в армию (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Владимир Костырин

В Украине открыли очередной Центр рекрутинга украинской армии, расположенный в Киеве. Он стал уже 18-м в стране и первым в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Адрес этого киевского Центра рекрутинга в ВСУ: проспект Воздушных сил, 41 (Центр предоставления административных услуг города Соломенского района столицы).

По словам заместителя главы Минобороны Натальи Калмыковой, несмотря на то, что некоторые Центры работают всего несколько недель, у ведомства уже есть "оптимистические результаты".

"Более 2600 обращений и почти 400 человек на разных этапах рекрутинга. Интерес граждан к службе в армии растет ежедневно" - отметила она.

Больше информации и перечень доступных вакансий можно найти на портале Центра по этой ссылке.

Рекрутинг в ВСУ

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Минобороны запустило рекрутинг в армию. В его рамках мужчины и женщины смогут найти подходящую вакансию и присоединиться к армии. Так, в частности, граждане имеют возможность лично выбрать ту профессию в армии, которую они сами хотят.

Напомним, что Центры, в частности, предоставляют консультативно-информационные услуги. Повестки там вручать не будут.

Добавим, недавно в Минобороны сообщили о новом алгоритме рекрутинга в ряды ВСУ, состоящего из четырех главных этапов.

Также сообщалось, что МОУ хочет в I полугодии 2024 открыть 27 Центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах.

Подробнее о рекрутинге украинской армии можно узнать в материале РБК-Украина.

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